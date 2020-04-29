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Пандемия коронавируса нового типа

Российские и итальянские военные продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии

Как сообщили в Минобороны РФ, работа проведена в домах для пожилых людей в городах Травальято, Ронкаделле и Берлинго

БЕРГАМО /Италия/, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

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"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ-защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Травальято, Ронкаделле и Берлинго", - проинформировали в ведомстве.

Мэр Берлинго Фаусто Конфорти поблагодарил российских специалистов за помощь. "Дезинфекция важна для нашего города <...> Мы очень рады вашему присутствию здесь. Должен сказать, что много лет Россия была близка Италии и наоборот. И спустя 75 лет со времен окончания Второй мировой войны между Россией и Италией сложились очень теплые отношения. Много-много жителей бывшего СССР живет сейчас у нас в Италии, и все они вносят большой вклад в развитие Италии", - приводит Минобороны слова Конфорти.

По данным министерства, всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 86 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 94 здания и сооружения, более 800 тыс. кв. м внутренних помещений и более 200 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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