В Приморье вводят всеобщий масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Приморского края приняли решение о введении на территории региона обязательного ношения защитных медицинских масок с 30 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля", - говорится в сообщении.

Ношение масок, респираторов и иных средств защиты станет обязательным при посещении организаций торговли и предоставляющих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Также обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. По поручению губернатора каждое утро главы муниципалитетов будут докладывать о выполнении ограничительных мер, недопущении массовых скоплений людей, в том числе на пикники. "Наша задача - пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас", - приводит пресс-служба слова Кожемяко.

По информации полиции Приморья, в регионе зафиксировано 2 700 нарушений режима самоизоляции. Более тысячи сотрудников полиции ежедневно работают над устранением нарушений, патрулирование продолжится и в выходные дни.

Всего с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 347 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 36 пациентов, трое умерли.