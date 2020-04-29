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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные медики помогли в лечении более 700 пациентов с коронавирусом в Сербии

Военные также дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях городов Кикинда, Сомбор и Алексинац

БЕЛГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Российские врачебно-сестринские бригады, работающие сейчас в Сербии, в апреле приняли участие в лечении более 700 человек, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

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"Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 713 пациентов, инфицированных [коронавирусом, вызывающим заболевание] COVID-19", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские инфекционисты и вирусологи в третий раз посетили городскую больницу в Чачаке, где лежат 13 пациентов, и обсудили тактику их лечения с сербскими коллегами. Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 49 человек в больницах городов Чуприя и Ниш. Кроме того, российские военные врачи "провели оценку и анализ эпидемической обстановки", дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях городов Кикинда, Сомбор и Алексинац.

В Минобороны также сообщили, что сводные российско-сербские расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки было обработано 13 объектов в Белграде, Чуприи и Нише. "Два расчета РХБ-защиты и одна группа медиков направлены в юго-западную часть Сербии. Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населенных пунктов, находящихся в горах", - добавили в министерстве.

Всего российский сводный отряд, действующий в Сербии, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 127 объектах в 26 городах. Обработано свыше 260 зданий и сооружений общей площадью более 1,2 млн кв. метров, а также свыше 430 тысяч кв. м дорог с твердым покрытием.

 

Помощь Сербии

 

В конце марта Белград попросил Москву о помощи в борьбе с распространением коронавируса. 3 и 4 апреля самолеты ВКС России оперативно доставили в Сербию 87 военнослужащих, включая военных медиков, вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

25 апреля президент Сербии Александар Вучич заявил, что гуманитарная помощь, оказанная Москвой Белграду, подтвердила исключительные отношения двух стран.

Согласно последней информации, в Сербии коронавирусом инфицированы 8 497 человек, количество летальных исходов достигло 168. Республика полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час. Со вторника правительство начало постепенно открывать продуктовые рынки и мастерские, возобновились строительные работы.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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