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Борьба с природными пожарами в России

Естественные лесные пожары могут начаться в России в мае

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, год ожидается с точки зрения пожароопасности напряженный и сложный

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Текущий год, как ожидается, будет сложным и напряженным по количеству лесных пожаров в России. Естественные лесные пожары, возникающие без участия человека, могут начаться уже во второй половине мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Год ожидается с точки зрения пожароопасности напряженный и сложный. Лето прогнозируется с положительными аномалиями по отношению к норме, потому существует повышенная вероятность четвертого и пятого уровня пожарной опасности - высокой и чрезвычайной", - сообщил он.

По словам Вильфанда, естественные пожары могут начаться в России уже во второй половине мая, именно тогда почва иссушается. "Нельзя исключать, что в мае могут пойти затяжные дожди, и наши нынешние страхи окажутся напрасны. Но пока что риски существуют", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман МенделевичБорьба с природными пожарами в России
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