Самолет компании "Россия" доставит из Ташкента в Москву более 170 граждан РФ

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" со 174 гражданами РФ вылетел в среду из ташкентского международного аэропорта имени Ислама Каримова в Москву. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в столице Узбекистана.

"Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Ташкента в Москву в 06:32 местного времени (04:32 мск - прим. ТАСС), на его борту находятся 174 пассажира", - сказал дипломат. Он отметил, что россияне предварительно зарегистрировались в консульском отделе посольства и получили по интернету именные пропуска в ташкентский аэропорт. Для посадки можно было воспользоваться билетами любых российских авиакомпаний, остальным пассажирам надо было приобрести проездные документы именно на этот рейс.

По словам собеседника агентства, после введения в республике карантинных ограничений и приостановки в связи с этим регулярного воздушного сообщения между Узбекистаном и РФ российские авиакомпании вывезли из Ташкента на родину более 2 тыс. соотечественников.

Ожидается, что самолет с россиянами совершит посадку в аэропорту Шереметьево ориентировочно в 08:30 мск.