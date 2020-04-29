Вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии начнут вывозить в ближайшее время

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Вывоз вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения, где власти Якутии объявили карантин из-за очага заражения коронавирусом, начнется в ближайшее время, сообщил на брифинге в среду глава региона Айсен Николаев.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Кроме того, Минздраву России, МЧС России поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

"По Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению мы достаточно серьезную работу провели в течение последних суток с руководством "Газпрома", руководством подрядных организаций "Газпрома", Роспотребнадзора при поддержке правительства Российской Федерации, лично Юрия Петровича Трутнева. Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих", - сообщил Николаев.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе. На месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек вывезли на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как отметил Николаев, вывезенные с месторождения сотрудники, у которых не подтвердился коронавирус, по прибытии в регионы будут помещены в обсерваторы в течение двух недель. Инфицированные сотрудники после вывоза с месторождения в регионы страны получат медицинское обслуживание.

В Якутии подтверждены 183 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 человек, умерли три пациента. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.