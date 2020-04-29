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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии пожилым людям разрешили ездить на дачи

Ограничительные меры ослабят с 1 мая

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по коронавирусу в Бурятии продлил до 11 мая режим самоизоляции, но разрешил пожилым гражданам старше 65 лет ездить на дачи на личном транспорте и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил журналистам в среду глава республики Алексей Цыденов.

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"Мы продлеваем ограничительные мероприятия до 11 мая включительно, вместе с тем вносятся некоторые изменения: мы разрешаем [c 1 мая] выезд на дачи людям старше 65 лет. Главное требование - не общественным транспортом, а на личном транспорте. И на дачах не общаться с соседями, не нужно коллективных посиделок - нужно минимизировать контакты", - сказал Цыденов.

В середине апреля жителям республики разрешили ездить на дачи, но при наличии соответствующих документов и только людям не пожилого возраста.

Также после 30 апреля, отметил Цыденов, в республике вновь откроются строительные магазины, магазины садового инвентаря, парикмахерские. "Ограничения, которые сейчас действуют в отношении них, за 30 апреля продлеваться не будут, - сказал глава региона. - Но представителям бизнеса нужно не менее настороженно относиться к ситуации, соблюдать все требования Роспотребнадзора, все дезинфицировать, максимально защитить себя и клиентов".

Путин во вторник объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11-го числа включительно. Глава государства также заявил, что начать подготовку к возвращению России к нормальной жизни необходимо уже сейчас. В течение недели должны быть подготовлены рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

По последним данным, в Бурятии зарегистрирован 271 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом. 83 человека уже успешно завершили лечение и выписались из больницы, умерли четыре человека. Проходят лечение в стационарах 177 пациентов, из них 12 детей. В трех обсерваторах находится 109 человек.

Теги
Цыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия коронавируса нового типа
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