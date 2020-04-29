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Пандемия коронавируса нового типа

Персонал новых медцентров Минобороны прошел переобучение перед началом работы

Центры будут укомплектованы самым современным оборудованием. Их строительство завершается

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 200 человек медицинского персонала, которые будут работать в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, строящихся в Сибири и Поволжье, прошли переобучение и повысили свою квалификацию, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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"Около 200 врачей, работников среднего и младшего медицинского персонала ЦВО завершили переподготовку и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Специалисты укомплектуют строящиеся многофункциональные медицинские центры в Новосибирской, Омской и Оренбургской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время военные строители завершают строительство медицинских центров. Работы ведутся опережающими темпами в три смены. Центры будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"Завершение строительства позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения. По окончании пандемии они будут перепрофилированы на оказание квалифицированной помощи при различных заболеваниях", - добавили в пресс-службе.

Президент Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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