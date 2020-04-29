Более 40 педагогов примут участие в программе "Земский учитель" в Еврейской АО

ТАСС, 29 апреля. Работа в сельских школах Еврейской автономной области по программе "Земский учитель" заинтересовала более 40 человек, сообщил ТАСС в среду заместитель председателя комитета образования правительства области Илья Карепов.

"Программа "Земский учитель" позволит снизить процент открытых педагогических вакансий в сельских школах области. Объем средств на реализацию программы в области в 2020 году составляет 14 млн рублей, в том числе 12,6 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,4 млн рублей - средства областного бюджета", - сказал Карепов.

В регионе по программе работать можно поехать в школы сел Амурзет, Калинино, Пашково, Бира, Даниловка и Найфельд. Там ждут учителей начальных классов, химии, математики, физкультуры, иностранного языка, русского языка и литературы. Участвовать в программе будет 41 человек, сказал Карепов. Отработать в населенном пункте необходимо будет не менее пяти лет.

Сейчас в школах региона обновляют материально-техническую базу. Так, в течение года в учреждениях по всем районам области по нацпроекту "Образование" планируют открыть 17 инновационных центров образования детей "Точка роста". Школы смогут обновить материалы для уроков по основам безопасности жизнедеятельности, технологии, информатики, будут организованы коворкинг-центры. Помимо этого, в школах идут работы по проведению высокоскоростного интернета, по закупке новой компьютерной техники. А также начинается подготовка к организации бесплатного горячего питания для начальных классов. В этом году будет проведен ремонт пищеблоков сельских школ и закуплено новое оборудование и посуда на более чем 54 млн рублей по единой субсидии, которая выделяется дальневосточным регионам.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города с населением до 50 тыс. человек. Программа начала действовать в этом году, по ней учителя, переехавшие из города работать в сельских школах в регионах Дальневосточного федерального округа, получат по 2 млн рублей.