Опрос: 45% россиян во время пандемии отказались от алкоголя

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных Роскачеством россиян (45%) во время пандемии отказались от алкоголя, чуть меньше респондентов перестали употреблять кондитерскую продукцию и сладости, а также колбасные изделия и деликатесы. Об этом говорится в сообщении организации.

"Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса. Согласно исследованию Роскачества, 45% опрошенных отказались от алкогольных напитков, 38% - от кондитерской продукции и сладостей, 35% - от колбасных изделий и деликатесов", - отмечается в сообщении.

При этом отказ от вредных продуктов питания больше характерен для представителей старших возрастов. Так, от алкоголя (67%) и сладкого (56%) отказывается более половины респондентов в возрасте 55 лет и старше.

Интересно, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%).

Вместе с тем, как показало исследование, более чем в половине случаев (57%) люди выбирают те же самые товары, что и до пандемии. А 27% опрошенных выбирают товары исключительно по цене.

Как пояснили в Роскачестве, в опросе приняли участие 1 тыс. 36 респондентов. В опросе приняли участие представители онлайн-аудитории России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ. Период сбора данных: 21-22 апреля 2020 года.