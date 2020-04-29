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Пандемия коронавируса нового типа

Как подготовиться к выходу из самоизоляции. Рекомендации психологов

Как отмечают эксперты, во время самоизоляции следует придерживаться режима дня и не проводить все время в постели
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции не должен восприниматься как отдых от работы: соблюдение распорядка дня и самодисциплина позволят плавно вернуться к трудовой деятельности после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. Поведение людей после пандемии может измениться, но вряд ли надолго, считают опрошенные ТАСС психологи.

Почему нельзя отвыкать от работы и учебы

Как сообщила ТАСС клинический психолог Яна Акинкина, делать прогнозы о том, как сложится ситуация после длительного периода самоизоляции, довольно трудно. Многое зависит от структуры личности человека, эмоциональной атмосферы, которая существует у него дома, его персонального отношения к случившемуся.

"Что с уверенностью можно сказать, так это то, что люди с благоприятными окружающими условиями и определенной степенью внутреннего ресурса, пребывая дома длительное время, но продолжая поддерживать себя в тонусе, наберутся сил и новых идей. Но случаи эмоционального и профессионального выгорания у определенного количества людей, вероятно, будут, и полностью избежать этого невозможно. Хорошая новость в том, что в профессиональном сообществе психологов сейчас многие коллеги делают все возможное, чтобы поддержать соотечественников", - сказала эксперт.

По словам клинического психолога Марии Коврижкиной, возвращение в любой режим после длительного перерыва может быть непростым. Помочь себе стоит уже сейчас - например, соблюдать самодисциплину: придерживаться режима дня, заниматься спортом или убираться дома. "Главное не проводить все дни в постели", - подчеркнула собеседница агентства.

С ней согласилась и Акинкина - по ее мнению, отвыкать от рабочего или учебного процесса в условиях самоизоляции не стоит, ведь именно они позволят впоследствии вернуться к обычному режиму более плавно. "Большой иллюзией является мнение, что полностью отдохнуть от работы будет лучше. Ведущей деятельностью зрелого возраста является профессиональная деятельность, и именно поэтому мы рискуем потерять смысл в своем времяпрепровождении, отказываясь от работы или учебы совсем", - пояснила психолог.

Как общаться с коллегами

Эксперты сошлись во мнении, что изменения в поведении при возвращении в общественные пространства будут, но скорее всего непродолжительные. Первое время после победы над вирусом большого количества людей на улицах ожидать не стоит, некоторые из них, вероятно, ограничат близкие способы приветствия.

"Дело в том, что здесь срабатывает и повышенный уровень ситуативной тревожности, и привычка, и фоновое воздействие всеобщей паники. Но люди - существа адаптивные. Конечно же, тем, у кого есть сложности в эмоциональной сфере, или более тревожным или впечатлительным людям будет сложнее справиться с ситуацией и вновь подстроиться под обстоятельства <…> Но рано или поздно все вернется на круги своя, так как людям все же свойственно адаптироваться практически к любым условиям, в которых они находятся", - поделилась Акинкина.

Она отметила, что полностью игнорировать произошедшее не стоит. Напротив, в первые дни после самоизоляции с коллегами можно обсудить ситуацию, эмоциональное и физическое состояние, поговорить о том, какие выводы сделал каждый, насколько ощутил ценность профессиональной деятельности.

"Важно обсудить, как обстоят дела в рабочем режиме, оценить ущерб, если таковой имеется, и обязательно поставить задачи на ближайшее время. Необходимо найти ресурс в сложившейся ситуации и рассмотреть проблему в качестве возможности, несмотря на то, что это бывает сложно. Возможность поделиться впечатлениями и переживаниями может быть поддержкой", - добавила собеседница агентства.

Руководству надо понимать, что полностью избежать разговоров о том, что пережили подчиненные, не удастся. При этом стоит проследить за тем, чтобы обсуждение не затягивалось на долгие дни, так как это может спровоцировать новый всплеск тревожности и страх приступать к работе, пояснила эксперт.

Важно увеличивать нагрузки постепенно

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ТАСС отметила, что режим самоизоляции поможет людям отдохнуть и поддержать иммунитет.

"Всегда были нарушения сна и отдыха. В сутках 24 часа - восемь на сон, восемь на работу, восемь на отдых. А у нас получается, что мы 12 часов работаем и еще 12 неизвестно чем занимаемся", - пояснила она, добавив, что сейчас многим удалось наладить режим сна и, соответственно, улучшить самочувствие.

По словам врача-терапевта, при возвращении в привычный режим важно увеличивать нагрузки постепенно и не пытаться сделать все в один день. "Есть такое понятие, как адаптация. После такого отдыха она обязательно нужна. Все надо делать поэтапно", - добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ожидать глобальных изменений в поведении людей не стоит, но посоветовала продолжать культуру здоровья - регулярно посещать врачей, проходить все диагностические обследования по возрасту и постараться сохранить режим отдыха и сна.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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