НИИ Минздрава назвал причины невысокой заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сильная рассредоточенность и низкая мобильность россиян названы среди причин относительно невысокой заболеваемости COVID-19 в России. Такие выводы приводятся в аналитическом докладе "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении", который подготовил "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава.

"Можно выделить следующие основные причины относительно низкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 жителей России по сравнению со странами, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости: 1. Россия - самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой. 2. Относительно низкая мобильность российского населения по сравнению с населением европейских стран и США", - говорится в материалах доклада с данными по состоянию на 26 апреля.

Кроме того, среди причин низкой заболеваемости указаны ограниченность въездных международных туристических потоков и маршрутов в России, а также более низкая зарубежная туристическая активность самих россиян и невысокое развитие внутреннего туризма, особенно в зимнее время.

В то же время, в качестве причин, позволивших сохранить относительно низкий уровень заражения, эксперты выделили высокий уровень вакцинации, оснащенность стационаров и организацию работы амбулаторного звена, а также меры властей по ограничению доступа коронавируса в страну. Помимо этого, в исследовании отмечено, что данные по стране демонстрируют высокий уровень тестирований на коронавирус в расчете на одного гражданина, что не позволяет делать выводов о связи низкой заболеваемости с низким охватом населения диагностическими тестами.