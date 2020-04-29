В Москве более 3 тыс. человек воспользовались бесплатной услугой онлайн-трансляций похорон

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Услугой онлайн-трансляций похорон в Москве воспользовались более 3 тыс. человек за две недели. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"Всего на данный момент проведено уже 37 онлайн-трансляций церемоний прощания в формате HD. Ими воспользовались более 3 тыс. человек. Видеокамерами оборудованы все прощальные залы Митинского и Николо-Архангельского крематориев, а также похоронный дом Троекурово. В Хованском крематории в настоящее время ведутся пусконаладочные работы, которые закончатся к концу недели, оттуда также будут проводить онлайн-трансляции церемоний прощания", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в каждом зале прощания установлено не менее двух видеокамер, а в больших прощальных залах - по три камеры. Их размещают таким образом, чтобы они могли охватить всю площадь зала. Онлайн-трансляции были организованы, чтобы минимизировать количество непосредственно присутствующих на похоронах.

"Услуга "Прощание онлайн" подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии прощания. Ответственному за организацию церемонии направляется индивидуальная ссылка. Ее можно отправить всем родственникам и близким умершего, которые не смогли присутствовать на похоронах", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что данная услуга оказывается на безвозмездной основе. С ответственным за захоронения подписывается договор, в котором присутствует пункт о том, что он дает свое согласие на проведение съемки.

9 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что московские кладбища закрыты для посещения на период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Как уточнили ТАСС в ГБУ "Ритуал", к обычному порядку работы кладбища вернутся после окончания режима самоизоляции, а до тех пор гражданам предлагается воспользоваться дистанционными услугами, которые касаются ухода за могилами, возложения цветов, установки памятников и прочего. 16 апреля в пресс-службе учреждения сообщили ТАСС, что организуют бесплатные онлайн-трансляции с церемоний прощания во время закрытия столичных кладбищ для свободного посещения.