В изоляцию из-за коронавируса поместили кота, подаренного Путиным японскому губернатору

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Сибирский кот по кличке Мир, которого президент РФ Владимир Путин в феврале 2012 года подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, помещен сейчас в карантин, поскольку таким животным тоже угрожает заражение новым коронавирусом. Об этом ТАСС в среду рассказал сам губернатор, в доме которого Мир и соблюдает свою частичную изоляцию.

"Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом, - рассказал Норихиса Сатакэ. - Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных".

"Прошло уже восемь лет, как Мир стал членом нашей семьи, - отметил губернатор. - У него отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером. Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо - душа отдыхает, когда я вижу его мордочку".

Летом 2012 года губернатор Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка японской породы акита-ину, которой славится его префектура, в знак признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после катастрофических стихийных бедствий в марте 2011 года - самого сильного в истории страны землетрясения, невероятных по силе цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1". Щенок получил имя Юмэ (Мечта).

В ответ был получен из Москвы лохматый котенок пепельного цвета, которому в Японии дали имя Мир. Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак. Из-за строгих японских законов Мир был вынужден в 2012 году пройти первый в своей жизни карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита. В течение шести месяцев сотрудники российского посольства регулярно навещали кота, принося ему гостинцы - различные лакомства и игрушки. После карантина котенок поселился в доме у губернатора.

Префектура Акита расположена на севере главного японского острова Хонсю. Ее население - чуть меньше 970 тыс. человек, оно занято в основном в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве.

Коронавирус и животные

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Ранее в нескольких странах, в том числе в США и Китае, были выявлены случаи заражения коронавирусом у домашних животных, в том числе кошек. Впрочем, исследователи считают, что заражение человека от животного маловероятно.