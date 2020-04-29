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Захарова: вывозной рейс из Лондона вернет россиян на родину вечером 29 апреля

По словам официального представителя МИД России, также вечером ожидается возвращение россиян из Рима

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Рейсы для вывоза застрявших за рубежом из-за ситуации с пандемией коронавируса россиян из Лондона и Рима состоятся 29 апреля вечером, люди уже регистрируются на них. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Мы ожидаем вечером из Рима и из Лондона рейсы. Там загрузка уже определена, сейчас люди уже непосредственно регистрируются на рейсы", - сказала она.

По ее словам, самолет из Ташкента, вывезший порядка 177 граждан РФ, уже приземлился в Москве утром.

"Мы ожидаем сейчас прибытия через пару часов рейса из Нью-Йорка, более 250 человек, в том числе и многие из тех самых детей, которых как раз мы искали в Соединенных Штатах Америки", - отметила Захарова.

Она пояснила, что большинство пассажиров этих рейсов возвращаются в Москву и Московскую область, но есть и гуманитарные случаи, многие из них из регионов. "Гуманитарные случаи рассматриваются не по привязке к региону, а из степени тяжести ситуации", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее посольство РФ в Великобритании сообщило, что спецрейс Москва - Лондон, который вернет 29 апреля подданных королевства на родину, на обратном пути может забрать из британской столицы россиян. Данный вопрос, как отметили в диппредставительстве на тот момент, прорабатывался.

Теги
СШАВеликобританияИталияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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