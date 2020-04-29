Опорные лаборатории РФ начали испытание медицинской продукции для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские опорные лаборатории приступили к тестированию и подтверждению безопасности производимых в РФ товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

"Опорные лаборатории РФ, которые проводят испытания продукции в целях экспорта, взяли на себя нагрузку по испытаниям продукции, направленной на противодействие распространению COVID-19, а также проведению исследований на безопасность пищевой продукции и товаров первой необходимости", - отмечают в ведомстве.

Лаборатории тестируют маски, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и оборудование, в том числе оборудование для поддержания жизнеобеспечения, а также пищевую и текстильную продукцию, костюмы биологической защиты.

В 2019 году из всего спектра лабораторий, подведомственным разным органам федеральной власти, были выбраны 36 опорных лабораторий, которые проходят модернизацию для обеспечения полного цикла испытаний продукции, направляемой на экспорт. Часть из них получили право использования знака на протоколах испытаний продукции - ILAC MRA, признаваемого в десятках стран мира.

Однако в условиях пандемии эти экспортные лаборатории приняли на себя нагрузку по проверке ввозимой и производимой в России продукции. Протоколы испытаний лабораторий подтверждают соответствие продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, ГОСТов и отдельным показателям безопасности.

В список опорных лабораторий, обеспечивающих проверки в рамках противодействия коронавирусной инфекции, сейчас входит 11 учреждений, подведомственных Россельхознадзору и Минобрнауки России, пять - Росздравнадзору и ФМБА России, шесть - Росстандарту и одно - Минпромторгу России. Восемь опорных лабораторий курирует Роспотребнадзор.