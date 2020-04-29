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75-летие Победы

Военнослужащие Черноморского флота лично поздравят крымских ветеранов с Днем Победы

Военные вручат ветеранам подарки и цветы

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Крыму и Севастополе получат персональные поздравления с юбилеем Победы и подарки от военнослужащих Черноморского флота (ЧФ). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"В ходе акции "С добрым утром, Ветеран" военнослужащие различных подразделений ЧФ, дислоцированных в Республике Крым и Севастополе, поздравят ветеранов с Днем Победы по месту их жительства с вручением памятных подарков и цветов. Для сохранения здоровья участников Великой Отечественной войны черноморцы осуществят посещение ветеранов с соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий", - сообщили на флоте.

Кроме того, сейчас завершается подготовка еще одной акции - "Автомобиль Победы". По улицам населенных пунктов Крыма проедут военные автомобили с аудиосистемами, через которые будут транслировать музыкальные произведения военных лет. На каждой из машин установят государственный флаг России и копию Знамени Победы, а сами автомобили будут празднично оформлены.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941-го по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКрым75-летие Победы
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