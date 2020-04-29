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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав одобрил допвыплаты лечащим пациентов с коронавирусом медикам в 68 регионах

Доплаты врачам, работающим с пациентами с COVID-19 в стационарах, должны составить 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 50 тыс., младшему медперсоналу - 25 тыс.
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минздрав России подписал соглашения уже с 68 регионами страны, что позволяет им приступить к начислению дополнительных выплат медикам, непосредственно работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

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"Минздравом России до всех субъектов РФ были доведены бюджетные лимиты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 68 субъектами РФ, которые уже могут производить указанные выплаты. Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года", - говорится в сообщении.

В частности, доплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом в стационарах, должны составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс., младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. В организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, врачи должны получить дополнительно 50 тыс. рублей, средний и младший медперсонал и водители автомобилей скорой помощи - по 25 тыс.

Выплаты за дополнительную нагрузку

Минздрав также довел до субъектов РФ средства на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска по заражению. "В настоящий момент осуществляются выплаты медицинским работникам в следующих регионах: Тверская область, Архангельская область, Чеченская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Нижегородская область, Красноярский край, Челябинская область, ХМАО-Югра, Сахалинская область. Выплаты медработникам в остальных субъектах РФ начнутся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, врачам скорой медицинской помощи такие выплаты могут быть назначены в размере 80% среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года (по данным Росстата), среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, - 40%, фельдшерам - 20%.

Врачам первичного звена, в частности врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам - 80% от среднемесячного дохода, среднему и младшему медперсоналу - 40% и 20% соответственно. В то же время врачи, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях, могут получить дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода, средний медперсонал - в размере 50%, младший медперсонал - 30%.

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Пандемия коронавируса нового типа
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