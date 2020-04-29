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Супруга Ярошенко рассказала, что он не получил медпомощь в американской тюрьме

Ранее администрация пенитенциарного учреждения заявила российским дипломатам в США о направлении россиянина на медицинское обследование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, который содержится в американской тюрьме "Данберри", не получил медицинскую помощь вопреки заверениям администрации пенитенциарного учреждения, которые были даны на минувшей неделе российским дипломатам в США. Об этом в среду сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обратилось в федеральную тюрьму "Данберри" с запросом о состоянии здоровья Ярошенко. На странице генконсульства в Twitter российские дипломаты сообщили о получении ответа от администрации тюрьмы, в котором говорится о направлении россиянина на медицинское обследование.

"Константину никакой медицинской помощи до сих пор не оказано. Даже температуру не померили", - сказала жена летчика.

Как ранее сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов, есть большой риск, что Ярошенко заражен коронавирусом. По словам защитника, у россиянина есть все свойственные симптомы, однако администрация тюрьмы не спешит направлять Ярошенко на медобследование с целью выяснения того, заражен ли он.

25 апреля администрация тюрьмы уведомила Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении отказано. Защита добивается освобождения россиянина на принципах милосердия, поскольку пандемия коронавируса представляет угрозу жизни и здоровью Ярошенко.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии к россиянам, находящимся в американских тюрьмах.

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