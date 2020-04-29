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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился еще у 10 человек в Крыму

Пятеро из них - врачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердолсь за сутки у 10 человек в Крыму, в том числе у пяти врачей. Общее число инфицированных в республике достигло 89, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе глава республики Сергей Аксенов.

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"Десять человек плюсом за истекшие сутки. Трое врачей - город Алушта, там, где у нас в больнице терапевтическое отделение, где было заражение. Четыре человека - это Республиканская детская клиническая больница, два врача и два пациента. И три человека - это старый очаг по контакту, который в поезде прибыл", - сказал Аксенов.

Он отметил, что все контакты новых заразившихся выявили, людей взяли под наблюдение. "Вы видите, какая пошла динамика медицинских работников. Эта динамика не радует, к сожалению. Поэтому сейчас, с учетом вчерашнего обращения главы государства, мы предложим план действий на майские праздники", - добавил Аксенов.

Из 89 случаев заражения в республике 20 были завезены из-за границы, 10 - из субъектов РФ, 59 случаев - местные, уточнил Аксенов в соцсетях.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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