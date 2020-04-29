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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 99 тыс.

Число заразившихся за сутки возросло на 5 841
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 841 и сейчас составляет 99 399 человек.

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На данный момент выздоровели более 10 тыс. человек, 972 человека умерли, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба.

У 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов.

Новые 2 220 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 50 646 зараженных. Также новые случаи зафиксированы в 81 регионе, в том числе 686 случаев в Московской области, 290 - в Санкт-Петербурге, 131 - в Нижегородской области, 121 - в Северной Осетии, 115 - в Брянской области.

За сутки выписаны по выздоровлению 1830 человек в 67 регионах. Среди них 480 в Москве, 193 - в Республике Марий Эл, 164 - в Санкт-Петербурге, 78 - в Московской области, 76 - в Краснодарском крае.

Среди летальных исходов за сутки подтверждены 67 случаев в Москве, 16 - в Московской области, 4 - в Ставропольском крае, по два - в Санкт-Петербурге и Нижегородской области. По одному случаю зафиксировано в Краснодарском и Пермском краях, Республиках Ингушетия, Дагестан, Мордовия, Саха, Татарстан и Кабардино-Балкария, в Тульской, Кировской, Ярославской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Омской, Ленинградской и Челябинской областях.

Отмечается, что уточнены данные по регионам: за 27 апреля выявлено 69 летальных исходов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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