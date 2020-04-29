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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии число зараженных коронавирусом увеличилось до 763

За сутки в регионе вирус выявили еще у 93 жителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Более 760 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Северной Осетии, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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"Всего за сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 93 жителей, [всего] зафиксировано 763 случая. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 627 человек находится на амбулаторном лечении, 55 - в больницах, трое скончались, 78 выздоровели", - говорится в сообщении.

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 257 человек.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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