В Северной Осетии число зараженных коронавирусом увеличилось до 763

"Всего за сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 93 жителей, [всего] зафиксировано 763 случая. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 627 человек находится на амбулаторном лечении, 55 - в больницах, трое скончались, 78 выздоровели", - говорится в сообщении.

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 257 человек.