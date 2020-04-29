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Пандемия коронавируса нового типа

В Европе распространение коронавируса слегка замедлилось, а в Америке - набирает обороты

Абсолютным мировым лидером по количеству заразившихся и числу летальных исходов остаются США
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© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса на нынешней неделе несколько замедлились в Европе, а в Америке, наоборот, количество заразившихся растет с заметной скоростью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 28 апреля, суточный прирост числа инфицированных в Америке составил 39 087 человек, тогда как в Европе он оказался почти на треть меньше (27 313 человек). Правда, при этом Европа обогнала Америку по количеству летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом (1 904 случая против 1 722).

Рост количества заразившихся в странах Южной Америки, где сейчас поздняя осень, подтверждает предположение ученых о том, что климатические и погодные условия являются одним из факторов, влияющих на распространение инфекции. Эти разговоры подкрепляются лабораторными исследованиями американских и европейских ученых, установивших, что коронавирус становится менее жизнеспособным при высокой температуре и влажности воздуха.

США лидируют

Абсолютным мировым лидером по количеству заразившихся и числу летальных исходов остаются США: там, по информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли свыше 58,3 тыс. человек. По этим показателям США в разы превосходят европейские государства, в наибольшей степени затронутые пандемией коронавируса.

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Исходя из некоторого снижения темпов распространения инфекции, федеральные власти подготовили рекомендации по постепенному снятию санитарных ограничений, действующих в стране до 30 апреля. Вопрос о практическом исполнении этих рекомендаций возложен на власти штатов, которые руководствуются эпидемиологической обстановкой на местах.

На этой неделе штаты Колорадо, Миннесота и Джорджия уже приступили к снятию ограничений: там разрешено возобновить работу парикмахерских, спортзалов, некоторых магазинов и заведений общепита при строгом соблюдении санитарных правил. С 1 мая аналогичные меры начнут действовать в штатах Вайоминг и Теннесси.

Напротив, в штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, в Массачусетсе - до 18 мая, в Висконсине - до 26 мая, в штате Мэн - до 31 мая.

Канада догоняет показатели стран Европы

Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 50 тыс. человек, по этому показателю страна вышла на уровень ряда европейских государств, при этом уровень смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в Канаде остается не слишком высоким: по данным Минздрава, зарегистрировано в общей сложности 2 859 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, случаи инфицирования выявлены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

В последние дни динамика распространения инфекции несколько снизилась, ежедневно выявляется 1,5-1,6 тыс. заразившихся. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (25 757), Онтарио (15 381) и Альберта (4 850).

Тест на наличие коронавируса прошли 754,8 тыс. человек, 19,1 тыс. из ранее заразившихся выздоровели.

Во вторник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Рост в Южной Америке

На уровень выше средних европейских показателей вышла Бразилия, где количество заразившихся приблизилось к 72 тыс. человек, а число умерших перевалило за пятитысячный рубеж, причем 474 смерти, по данным бразильского Минздрава, зарегистрированы за последние сутки.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается более 24 тыс. инфицированных и свыше 2 тыс. умерших вследствие коронавируса. За ним идет Рио-де-Жанейро, где зарегистрированы более 8,5 тыс. заразившихся и 738 летальных исходов.

По прогнозу Минздрава, ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, а в сентябре, то есть к концу зимы в Южном полушарии, произойдет спад.

Во вторник власти страны в дополнение к действующим карантинным мерам продлили еще на 30 дней действие запрета на въезд иностранцев на бразильскую территорию.

30-тысячный рубеж превысило количество заразившихся коронавирусом в Перу, умерли в общей сложности 854 человека.

В середине марта президент Перу Мартин Вискарра в связи с пандемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее на всей территории страны был введен комендантский час, а режим ЧП продлен до 10 мая. Различные ограничительные меры действуют практических во всех государствах Южной Америки, а также в Мексике, власти которой предполагают, что страна сможет вернуться к нормальной жизни в начале июня.

Влияет ли климат?

Европа пока обгоняет Америку по суммарным показателям: около 1,4 млн заразившихся, то есть немногим менее половины от общемирового количества, и свыше 126 тыс. умерших. В пятерку наиболее затронутых пандемией европейских государств входят Испания, Италия, Великобритания, Германия и Франция.

При этом в большинстве стран в последние дни было отмечено замедление ежесуточных темпов распространения коронавируса и снижение количества летальных исходов, благодаря чему власти заговорили о постепенном снятии повсюду введенных ограничительных мер.

В Германии часть ограничений уже снята, Италия, Испания и Франция намерены приступить к постепенной отмене карантинных мер в мае. При этом власти обещают избегать излишней поспешности и внимательно прислушиваться к рекомендациям вирусологов и эпидемиологов, чтобы не допустить повторной вспышки.

Общая тенденция к снижению темпов распространения инфекции в Европе и росту этих темпов в Южной Америке активизировала ведущиеся разговоры о том, что на масштабы пандемии могут влиять, помимо всех прочих факторов, климатические и погодные условия. Эти разговоры подкрепляются лабораторными исследованиями американских и европейских ученых, установивших, что коронавирус становится менее жизнеспособным при высокой температуре и влажности воздуха.

Как заявил во вторник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон, эта гипотеза "с каждым разом получает чуть больше поддержки". По его словам, "существуют некоторые метеорологические аспекты, которые, по-видимому, указывают на то, что в районах с определенными климатологическими характеристиками передача [вируса] может быть ниже".

 

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