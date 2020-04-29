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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор рекомендует на майских праздниках отказаться от прогулок и пикников

Ведомство, в частности, рекомендует отказаться от посещения родственников и друзей
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению граждан в период майских праздников. Так, россиянам следует отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

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"Роспотребнадзором подготовлены рекомендации для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", - говорится в сообщении. 

Праздники можно проводить с теми, с кем человек уже контактировал, то есть находился в одной квартире на самоизоляции. Общения с соседями или компаниями на природе следует избегать. Гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома.

За город предпочтительнее поехать на личном транспорте или такси, в общественном же нужно использовать маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, обрабатывать руки антисептиком. "Находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили о необходимости мыть овощи и фрукты проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов и рекомендовали не употреблять алкоголь, который снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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