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Пандемия коронавируса нового типа

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Петербурге превысило 700 человек

При этом за сутки в городе выявили 290 новых случаев заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, составило 708 человек. За последние сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 164 человека, сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

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"Выздоровело 708 человек", - говорится в сообщении. Днем ранее это число составляло 544 человека.

Вместе с тем за сутки зафиксировали 290 новых случаев заражения, общее количество с начала пандемии составило 3726. Еще два человека умерли, всего 29.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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