Росгвардейцы сняли видеоролик с призывом к москвичам оставаться дома на майских праздниках

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления Росгвардии призывают москвичей и жителей города оставаться дома во время майских праздников из-за распространения коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, они сняли видеоролик с обращением к гражданам.

"В преддверии майских праздников росгвардейцы напоминают москвичам и жителям столицы о важности выполнения санитарно-эпидемиологических мер по профилактике новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что ежесуточно сотрудники Росгвардии несут службу на улицах города, обеспечивают безопасность и правопорядок, осуществляют охрану объектов различных форм собственности. Находясь на маршрутах патрулирования, росгвардейцы также проводят разъяснительные беседы с гражданами.

"Сотрудники подразделений ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве приняли участие в съемках социального ролика под названием "Оставайтесь дома", - добавили в главке.