Сахалин и Москва лидируют по числу сданных тестов на коронавирус на 100 тыс. населения

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил список из субъектов, лидирующих по количеству проведенных тестов на коронавирус на 100 тыс. населения. Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают первые позиции, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс. населения топ субъектов РФ выглядит следующим образом: Сахалинская область (9057,95), Москва (6786,41) и Ямало-Ненецкий автономный округ (6693)", - говорится в сообщении.

Пятерку лидеров замыкают Камчатский край (4849,85) и Чукотский автономный округ (4453,83). Если же сравнивать регионы по абсолютному количеству проведенных исследований, то первое место занимает Москва с показателем - 852,4 тыс., затем следуют Московская область (237,6 тыс.) и Санкт-Петербург (219,3 тыс.).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.