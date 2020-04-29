Глава Коми считает, что режим самоизоляции в регионе нужно продлить как минимум до 15 мая

ТАСС, 29 апреля. Режим самоизоляции в Республике Коми необходимо сохранить еще как минимум на две, а возможно и на четыре недели - к пику заражаемости коронавирусом жители республики еще не вышли, сообщил в интервью ТАСС врио главы региона Владимир Уйба.

"Режим самоизоляции совершенно точно нам необходим как минимум две недели, а может быть и четыре недели. А въезд-выезд [в отдельные муниципалитеты и в регион в целом] - здесь нужно регулировать, что мы и сделали. Нужно понимать, что мы не можем ограничивать до беспредела. Мы уже начали потихоньку открывать новые и новые виды деятельности для бизнеса, чтобы давать возможность зарабатывать, пополнять доходную часть [бюджетов]", - сказал он.

По его словам, послабления касаются тех сфер экономики, где нет прямого контакта оператор - клиент. Например, парикмахерские и индустрия красоты остаются под запретом, а лесозаготовки, ремонт дорог, животноводство и сельское хозяйство - деятельность в этих сферах не остановлена. "Дачный сезон подходит, и мы разработаем порядок мер, предоставим возможность людям выехать на дачи - это тоже режим самоизоляции, чтобы люди смогли посадить для себя. Это же жизнь, ее нельзя останавливать. До 30 апреля у нас режим повышенной готовности, но, лишь выйдя на пик и пройдя плато, можно говорить, что через две недели можно ослаблять [режим]. Мы пока не вышли на пик. По-хорошему до 15 мая надо [продлить режим самоизоляции]", - отметил врио главы республики.

Он подчеркнул, что регион подбирается к пику, и есть обоснования этого, однако нужно не дать инфекции распространяться на местах. Поэтому 23 апреля было принято непростое решение - введен карантин в четырех промышленных городах - в Воркуте, Печоре, Ухте, Усинске, чтобы не завезти туда инфекцию, к примеру, с вахтовиками. "Вторая опасность, которая всех подстерегает, [она там], где есть учреждения круглосуточного пребывания - психиатрические больницы, интернаты, дома ребенка. Если туда попадает инфекция, то это очаг, который сложно локализовать и лечить, потому что там люди уже с ослабленным здоровьем, это группа риска. Неделю назад мы ввели карантин во всех этих учреждениях в Коми, у нас их 15. Но инфекция прорывается, в Ухте в психиатрической больнице [подозревается заражение]", - сказал руководитель региона.

По его мнению, в России предпринимаются серьезные меры - поддержка врачей и медперсонала, бизнеса, обеспечение медикаментами, оборудованием. "Россия на первом месте [по подготовке], [но] это не значит, что сделано все. Инфекция коварна в том, что это две недели инкубации, пять-семь дней вообще бессимптомного течения, но уже с первого-второго дня человек заразен. Мы сейчас понимаем, что и ПЦР-метод [исследования по капле крови] не особо помогает в первую неделю, поскольку пока антитела не вышли в кровь, заражения не покажет. Нужны более чувствительные тесты. Нет специфической терапии, нет вакцины, очень тяжелая инфекция, к ней очень сложно подобрать ключи", - заключил руководитель республики.

О ситуации в регионе

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 28 апреля в Коми подтверждено 597 случаев заражения коронавирусом, прирост за минувшие сутки - семь человек. Под медицинским наблюдением находятся чуть более 4 тыс. человек, выздоровели 58 человек, шестеро умерли.

Коми на данный момент занимает 18-е место по количеству зараженных среди регионов РФ. Крупный очаг инфекции первоначально зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники.