В Москве более 2,2 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 2 220 новых случаев коронавируса зарегистрировано в столице за последние сутки, более 5% новых заразившихся - люди старше 80 лет, сообщил в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 2 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 50 646 случаев коронавируса. Так, 39% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% - старше 80 лет. Также 7,5% - дети", - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Действие ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в Москве продлено до 11 мая включительно.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.