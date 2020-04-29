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75-летие Победы

Эксперты СБ РФ предложили усилить ответственность за призывы к реабилитации нацизма

Помощник секретаря СБ РФ Алексей Павлов добавил, что научным советом при Совбезе "рекомендовано активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные документы как предвоенного периода, так и периода Великой Отечественной войны"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Эксперты научного совета при Совбезе РФ предлагают усилить ответственность за публичные призывы к реабилитации нацизма. Об этом журналистам в среду заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, подводя итоги работы научного совета, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Эксперты Совета безопасности высказали предложения об усилении мер ответственности за публичные призывы к реабилитации нацизма, попытки его оправдания, героизации нацистских преступников и их пособников", - сказал помощник секретаря СБ РФ.

Кроме того, по словам Павлова, научным советом при Совбезе "рекомендовано активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные документы как предвоенного периода, так и периода Великой Отечественной войны, особенно по событиям, которые подвергаются попыткам пересмотра". Он пояснил, что "недоступность документов для широкой общественности позволяет ревизионистам произвольно интерпретировать их в своих интересах, тем самым искажая и фальсифицируя историю Великой Отечественной войны".

В настоящее время по статье "Реабилитация нацизма" в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до трех лет за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Те же действия с использованием служебного положения или СМИ предусматривают более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы на пять лет.

Теги
Россия75-летие Победы
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