Досудебная подготовка по иску бизнесмена Пригожина к Соболь и "Царьграду" состоится 7 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первое заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к продюсеру программы "Навальный live" Любови Соболь и телеканалу "Царьград" с требованием опровергнуть обвинения в его причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова пройдет 7 мая. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Тверского суда, который будет рассматривать это исковое заявление.

"Заседание назначено на 7 мая. В этот день состоится досудебная подготовка к слушанию иска. Заседание пройдет в закрытом режиме",- сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд принял к производству иск Пригожина о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации, ответчиками по которому значатся Соболь и телеканал "Царьград".

Перед выборами в Мосгордуму корреспондент "Царьграда" задавал Соболь вопросы по поводу ее предвыборной кампании. Она отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий лишь после того, как телеканал опубликует информацию о нападении на ее мужа, в причастности к которому она обвинила Пригожина.

Нападение на кандидата социологических наук Сергея Мохова было совершено в ноябре 2016 года. У подъезда дома неизвестные вкололи ему в ногу препарат, от которого он потерял сознание. Причастные к инциденту до сих пор не установлены.