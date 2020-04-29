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Пандемия коронавируса нового типа
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Ограничительные меры продлили в судах до 11 мая

Верховный суд рекомендовал рассматривать дела по веб-связи
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса продлили в российских судах до 11 мая. Как сообщает Верховный суд, соответствующее постановление принято президиумами Верховного суда и Совета судей.

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"Постановление действует в период с 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. Ранее ограничительные меры были введены до 30 апреля. 

В принятом 18 марта постановлении Верховного суда был ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, приостановлен личный прием граждан - документы рекомендовано подавать только через электронные приемные судов или по почте. Судам было предложено при наличии технической возможности рассматривать дела с применением видео-конференц-связи и рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также дела, рассматриваемые в порядке приказного или упрощенного производства (где не предусмотрено личное присутствие сторон - прим. ТАСС).

Рассмотрение дел по веб-связи

Верховный суд рекомендовал судам в период ограничений из-за пандемии при наличии возможности рассматривать безотлагательные дела по веб-связи через интернет. "Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания <...> с использованием системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции "участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия", - пояснили в Верховном суде.

Высшая судебная инстанция 21 апреля провела первые несколько слушаний по гражданским делам в режиме онлайн через веб-видео-конференц-связь. Участвовавшие в них дистанционно смогли зарегистрироваться через личные кабинеты на портале "Госуслуги", после чего получили адреса онлайн-подключений.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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