Архивы Крыма получили свыше 30 рассекреченных документов о периоде оккупации полуострова

В материалах говорится о режиме, установленном фашистами во время оккупации, об убийствах тысяч мирных жителей и казнях партизан

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Архивы Симферополя и Севастополя получили более 30 недавно рассекреченных документов советских органов госбезопасности. В материалах говорится о режиме, установленном фашистами при временной оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, об убийствах тысяч мирных жителей, казнях партизан и подпольщиков, сообщили ТАСС в архивах. Во вторник стало известно, что УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю рассекретило архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны. Копии писем, отчетов, протоколов допросов и иных документов переданы гражданским архивам в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения. Без срока давности Заместитель председателя Госкомитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова рассказала ТАСС, что УФСБ передало в крымский архив 23 документа на 90 листах.

Это документы разведки, контрразведки и СМЕРШ (появившиеся во время Великой Отечественной войны контрразведывательные организации, название расшифровывается как "Смерть шпионам"), датированные 1942-1944 годами. Они дают понимание о том, что происходило на полуострове во время гитлеровской оккупации, перед освобождением Крыма и Севастополя и в первые дни после него. "Рассекреченные документы дополняют некоторые уже имеющиеся у нас материалы. Это донесения разведки и контрразведки. Это очень интересные данные, мы их увидели впервые. Часть из них будет опубликована в сборнике в рамках проекта "Без срока давности" (федеральный проект, в рамках которого к концу 2020 года в нескольких регионов РФ будут выпущены сборники документов о ситуации в годы оккупации)", - уточнила Шарова. Начальник Управления архивным делом в городе Севастополе Наталия Калинина добавила, что севастопольский архив получил 12 документов. Только два из них датированы военными годами, остальные - материалы 1960-1970-х годов, составленные в результате опроса тех, кто жил в оккупированном городе, и оперативной работы. "За всю историю архивной службы в городе Севастополе, с 1921 года, это произошло впервые", - отметила собеседница. В Севастополе также готовят к выпуску сборник из серии "Без срока давности", куда войдут в том числе документы о преступлении нацистов во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны: собраны фотографии, документы и воспоминания очевидцев. Новые рассекреченные материалы также рассказывают об этих трагических событиях. Рассказы жены и матери Среди документов, оказавшихся в Севастополе, протокол беседы сотрудника КГБ с Ефросиньей Мартыновой, которая жила в городе во время обороны и оккупации, а потом была угнана на работы в Германию. Женщина спустя 30 лет вспоминает, как летом 1942 года вскоре после оккупации Севастополя гитлеровцами был арестован ее сын - 17-летний школьник Володя Мацук. Она рассказывала, как пыталась спасти сына и до последнего надеялась, что это получится.

"Я ничего не могла сделать; его повесили в ночь с 1 на 2 сентября около школы на улице Пушкина. Вместе с друзьями они были арестованы. Все трое висели больше суток, у каждого на груди была табличка "За саботаж". Где они похоронены, я не знаю", - записаны слова Мартыновой. Ранее в архиве появилась фотография Володи. А из воспоминаний жителя Севастополя было известно о трех мальчиках, повешенных фашистами за отказ работать на них. Это была первая показательная казнь в Севастополе. Тела гитлеровцы запретили снимать сразу, так как хотели, чтобы горожане видели казненных и боялись сопротивляться оккупационным властям. Другой протокол - беседа с вдовой севастопольца Георгия Романова, которая рассказывала о последних неделях его жизни. Сначала 3 июля, когда на окраине города еще продолжались бои, оккупировавшие Севастополь фашисты приказали всем мужчинам явиться в определенное место и отправили их в лагерь около города. Романова вспоминала: неделю носила ему еду, а потом он вернулся домой и рассказал, как каждый день прямо у ограды лагеря гитлеровцы расстреливали десятки человек - партийных работников, коммунистов и евреев. Меньше, чем через месяц, Георгия арестовали, и супруга вновь носила передачки, теперь уже в тюрьму. "Однажды муж выбросил мне через окно камеры записочку, в которой писал, что их, наверное, расстреляют. 9 августа 1942 года, когда я пришла к тюрьме, я видела, что машина, крытая брезентом, вывозила куда-то под охраной людей. Я обратилась к одному из охранников и спросила, где мой муж; он ответил, что передача ему больше не нужна. Через неопределенное время к тюрьме подъехала машина, и из нее выбросили ворох различной одежды, и там я нашла рубаху и брюки мужа", - записаны в протоколе слова вдовы. Документы о палачах По данным крымского Госкомитета по делам архивов, среди рассекреченных документов есть спецсообщение НКВД "О положении населения во временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками районах Крыма и о зверствах фашистов по отношению к населению" от 27 апреля 1942 года. В нем представлены все постановления, распоряжения, документы оккупационной администрации. Еще одно такое же сообщение подготовлено по состоянию на март 1944 года, то есть за несколько недель до начала Крымской стратегической наступательной операции по освобождению полуострова.