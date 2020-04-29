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Пандемия коронавируса нового типа

В пансионате для инвалидов в Самарской области выявили очаг коронавирусной инфекции

По данным регионального штаба, состояние всех 35 заразившихся удовлетворительное

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Сызранском пансионате для инвалидов в Самарской области, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

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"В числе случаев выявлен очаг групповой заболеваемости в ГБУ СО "Сызранский пансионат для инвалидов" с общим количеством заболевших и инфицированных 35 человек", - говорится в сообщении.

Среди заразившихся четыре сотрудника, остальные - пациенты. У большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно, состояние всех заразившихся удовлетворительное.

Всего в Самарской области зафиксировано 327 случаев заражения, 33 человека выписаны после выздоровления, пятеро умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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