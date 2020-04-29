МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приветствие участникам встречи Евразийского альянса омбудсменов, в котором отметила роль правозащитников в налаживании международного сотрудничества в области защиты прав человека.

Во встрече в формате видеоконференции в среду принимают участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана.

"Евразийский альянс омбудсменов впервые в истории объединил государственных правозащитников Европы и Азии, с момента создания альянс играет важную роль в налаживании эффективного, международного сотрудничества в области защиты гражданских и индивидуальных прав", - зачитала приветствие Матвиенко сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Председатель Совфеда отметила, что участники встречи собрались в преддверии празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. "Поколение победителей прошло через огромное испытание, проявило небывалую стойкость, мужество и героизм. И хотя наши предки были гражданами разных стран, совершенный ими подвиг разделить нельзя", - говорится в приветствии.

Матвиенко отметила, что общий долг - "сохранять историческую память, не допускать фальсификаций и искажений событий той страшной войны". "Они практикуются сегодня рядом государств, победа была и остается одна на всех. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 объединение народов всех стран становится необходимостью", - подчеркивается в приветственном слове.