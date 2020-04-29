Роспотребнадзор намерен проверить автоперевозчиков в Коми из-за выявленных нарушений

СЫКТЫВКАР, 29 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми намерено провести внеплановую проверку всех пассажирских автоперевозчиков из-за нарушений санитарных требований основным перевозчиком, выявленных в Сыктывкаре. Об этом сказала руководитель управления Людмила Глушкова на заседании регионального оперативного штаба.

По ее словам, основной перевозчик, ООО "САТП №1", санитарные требования не соблюдает. "Ни водитель, ни кондуктор не используют маски. Нет дезинфектантов, нет перчаток, никто не проводит обработку автобусов на конечных остановках и между сменами. Поэтому мы намерены обратиться в орган прокуратуры с просьбой разрешить нам провести внеплановую проверку всех пассажирских автоперевозчиков. Тем более, что впереди майские праздники", - процитировали Глушкову в пресс-службе главы региона.

По ее словам, уже проверено 13 маршрутов. "Все перевозчики получили две недели назад соответствующие предписания. Из проверенных семи юридических лиц, которые возят наших жителей, только два ИП на двух маршрутах соблюдают то, что им предписано", - отметила Глушкова.

Врио главы республики Владимир Уйба подчеркнул, что организация контроля за исполнением требований в сфере перевозок - это прямая обязанность муниципалитета.

"Ценой неимоверных усилий сегодня мы держим ситуацию, но у нас очень большой "резервуар" [под медицинским наблюдением находится более 4 тыс. человек]. И он периодически прорывается, дает прирост заболевших. Коллеги, если вы наняли перевозчика, вы платите ему деньги, извольте, пожалуйста, проследить, чтобы требования главного государственного врача республики перевозчиками выполнялись", - поручил Уйба.

На 29 апреля в Коми подтверждено 611 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 4048 человек, выздоровели 63 человека, шесть человек умерли.