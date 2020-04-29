В аппарате СБ РФ считают недопустимым искажение истории войны в кино и книгах ради "хайпа"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Упрощенная подача истории Великой Отечественной войны в кино, литературе и публичных выступлениях ради "хайпа" недопустима. Такое мнение высказал в среду помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов.

"История - это наука. Имеет место много точек зрения, но есть неоспоримые факты, поэтому недопустима облегченность в изображении литераторами, кинематографистами, публицистами, политиками столь трудного и конфликтного времени в угоду развлечениям, кассовым сборам и так называемому "хайпу", - сказал помощник секретаря СБ РФ. Он при этом отметил, что "лживые работы псевдоисториков меркнут" на фоне огромного количества материалов, "написанных на основе безжалостной и скрупулезной правды о войне".

Подводя итоги работы научного совета при Совбезе, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Павлов рассказал о предложениях экспертов СБ РФ, направленных на противодействие распространению лжи об истории, наносящей ущерб национальной безопасности России.

"В частности, эксперты Совета безопасности выступают за создание в масштабе страны целостной системы, при которой в ряде министерств и ведомств существовало бы подразделение, для которого данная задача стояла бы в числе приоритетных", - сказал Павлов.

По словам Павлова, Совет безопасности России выступает за консолидацию научных сообществ РФ и стран СНГ по теме Великой Отечественной войны. Помощник секретаря СБ считает также, что нужно активнее проводить военно-патриотическую работу с подрастающим поколением в образовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях и на молодежных форумах.

Фальсификация истории

Попытки фальсификации российской истории осуществляются целенаправленно под руководством иностранных властей и спецслужб, считает Павлов.

По его словам, фальсификация событий Второй мировой войны и российской истории ХХ века "превратилась в самостоятельное направление деятельности зарубежных субъектов информационного воздействия". "Сейчас уже невозможно скрыть, что деятельность по фальсификации российской истории целенаправленно и планомерно осуществляется под руководством органов государственной власти, спецслужб зарубежных государств с привлечением различных государственных учреждений, общественных организаций, исследовательских структур, историко-культурных центров, неправительственных организаций", - сказал помощник секретаря СБ РФ.

Как отметил Павлов, годовщина Победы служит напоминанием о необходимости консолидации усилий международного сообщества на основе принципа неделимости безопасности. "В то же время Запад не прекращает попыток поссорить и заставить враждовать между собой народы, которые вместе делили тяготы и лишения на фронте и в тылу, не считаясь с тем, кто из них русский, грузин, латыш, узбек, татарин, казах и так далее", - сказал представитель аппарата Совбеза. Он добавил, что те, у кого нет памяти о войне, "поддерживают украинских неонацистов, намеренно не упоминают в своих речах Красную Армию, освободившую Освенцим и десятки других концлагерей, подарившую не просто мир Европе, а жизнь европейцам". "Они умудряются в открытую обвинять нас в том, что это Россия якобы пытается пересмотреть историю Второй мировой, требуют демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве в рамках кампании по декоммунизации, <...> сносят памятники советским воинам-освободителям", - сказал Павлов.

Материалы к 75-летию Победы

Как сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза, научный совет при СБ провел ряд исследований, посвященных итогам Великой Отечественной войны в контексте обеспечения национальной безопасности в современных условиях. В частности, эксперты обсудили проекты, направленные на сохранение исторической правды о Победе. "В работах членов научного совета также рассмотрена роль мобилизационной экономики России в 1940-е годы, вклад в Победу советской криптографической службы, войск правительственной связи, военной медицины. Ряд исследований посвящен вопросам внутренней безопасности страны в период Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Планируется, что подготовленные материалы будут опубликованы в ряде профильных научных изданий и использованы при разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности и на противодействие попыткам фальсификации истории, сообщили в пресс-службе.

Научный совет при СБ РФ был образован указом президента России для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза. В состав научного совета, председателем которого является секретарь СБ РФ Николай Патрушев, входят академики, руководители и представители научных организаций, а также другие специалисты.