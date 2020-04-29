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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Марий Эл продлили до 11 мая включительно

Находиться дома обязаны все жители республики, не зависимо от возраста

ТАСС, 29 апреля. Власти Республики Марий Эл продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно, сообщила в среду журналистам пресс-служба правительства республики.

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"Сегодня [глава республики] Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Речь идет о продлении режима повышенной готовности. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Домашний режим самоизоляции обязателен для всех жителей республики независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов.

В республике зарегистрировано 535 случаев заражения, 274 человека выздоровели, два пациента умерли.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
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