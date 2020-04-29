Режим самоизоляции в Марий Эл продлили до 11 мая включительно

"Сегодня [глава республики] Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Речь идет о продлении режима повышенной готовности. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Домашний режим самоизоляции обязателен для всех жителей республики независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов.

В республике зарегистрировано 535 случаев заражения, 274 человека выздоровели, два пациента умерли.