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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне старшего поколения считают достаточными меры по сохранению памяти о войне

По данным исследования, каждый десятый придерживается обратной или иной позиции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большинство жителей России старше 60 лет (88%) считают, что государство принимает достаточные меры для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Государственные меры, предпринятые для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа, по мнению 88% представителей старшего поколения, содействуют ее сохранению. Каждый десятый придерживается обратной или иной позиции (4% и 6% соответственно)", - говорится в материалах.

Согласно данным ВЦИОМ, 94% опрошенных старше 60 лет заявили, что их близкие родственники участвовали в боевых действиях во время войны, 22% сообщили, что их близкие родственники жили на оккупированных территориях или были в плену, еще 2% сами жили на оккупированных территориях или были в плену.

Среди акций, посвященных сохранению памяти о войне, 99% респондентов назвали "Бессмертный полк", 73% - "Лица победы". Более трети опрошенных (39%) участвовали в "Бессмертном полку", 17% - в "Лицах победы".

Опрос проведен 3-11 апреля 2020 года по заказу "Музея Победы" среди 1500 россиян старше 60 лет, метод опроса - телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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