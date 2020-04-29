Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Он отметил, что "пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе по пересечению границ России".

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что "для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования".

"Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", - пояснил глава кабмина.

Ранее правительство России временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Это ограничение распространялось в том числе на тех, кто прибывает с территории Белоруссии. Исключение из этого правила было сделано для иностранных дипломатов, членов их семей, водителей грузовиков, лиц с обыкновенными частными визами, выданными в особых случаях по решению МИД России, членов семей граждан России и отдельных категорий граждан государств, с которыми у РФ действуют договоры о безвизовых поездках.