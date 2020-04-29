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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: не все медучреждения в регионах имеют план на случай выявления коронавируса

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинников подчеркнула, что всех пациентов с признаками ОРЗ необходимо рассматривать как потенциальных носителей коронавируса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Не все медицинские организации в регионах России имеют оперативный план первичных действий в случае выявления коронавируса в учреждении. Об этом сообщила в среду главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова, выступая на видеоселекторном совещании в министерстве.

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"Не все медицинские организации имеют такой оперативный план первичных мероприятий, и многие медицинские работники не ознакомлены с этим планом. Поэтому обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что такой план должен быть, который бы описывал и поэтапную схему передачи информации при выявлении такого пациента (с коронавирусом - прим. ТАСС), состав группы, бригады при проведении мероприятий и так далее", - сказала она.

Малинникова подчеркнула, что всех пациентов с признаками острых респираторных заболеваний необходимо рассматривать как потенциальных носителей коронавирусной инфекции. Поэтому медикам следует обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе с ними, а также минимизировать свои контакты с людьми вне больниц, чтобы не допустить распространения вируса. Кроме того, медработникам нужно не реже раза в неделю сдавать тест на коронавирус.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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