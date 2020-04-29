Запрет на посещение лесов на Кубани продлили до 18 мая

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Кубани из-за напряженной лесопожарной обстановки продлили запрет на посещение лесов, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в среду.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края с 7 апреля ограничило пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств.

"В крае продлены ограничительные меры на посещение лесов. Запрет будет действовать до 18 мая в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с начала 2020 года на Кубани зафиксировано 84 лесных пожара общей площадью 902,8 га. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за минувшие сутки в регионе произошло три возгорания сухой растительности, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, всего с начала года возбуждено более 3 тыс. таких административных дел.

"Основная причина возгораний - человеческий фактор. Огонь зачастую движется не из леса в сторону населенного пункта, а с подворий, где сжигают мусор, с пустырей, заросших травой", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора Сергея Болдина.