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Пандемия коронавируса нового типа

В доме престарелых под Калугой коронавирус выявили у 40 сотрудников и проживающих

По словам главы региона, заболевание у инфицированные протекает в легкой форме

ТАСС, 29 апреля. Очаг коронавирусной инфекции выявили в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калужской области. Заразились 30 проживающих и 10 сотрудников, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"В области выявлен очаг коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в Думиничском районе. Из 69 постояльцев заразились 30. Учреждение работало в закрытом режиме, из тех сотрудников, которые жили в этом режиме, заразились 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Коронавирусная инфекция подтверждена еще у 10 сотрудников интерната, которые должны были заступить на смену. Источник заражения неизвестен. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале уточнил, что заболевание протекает в легкой форме, симптомов нет. Здоровые проживающие дома-интерната изолированы.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Калужской области выявлено 845 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 12 человек умерли, 32 выздоровели.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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