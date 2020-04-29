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Пандемия коронавируса нового типа

В Ивановской области начали проверять все въезжающие в регион автомобили

На подъездных трассах региона полицейские стали проверять обоснованность въезда в область иногородних граждан в связи с пандемией

ТАСС, 29 апреля. Сотрудники полиции со среды начали контролировать подъездные пути на территории Ивановской области, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции, развернув на трассах пункты проверки автомобилей с иногородними номерами. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

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В среду утром в социальных сетях очевидцы стали публиковать видео с демонстрацией автомобильной пробки, которая возникла на въезде со стороны Москвы у Золотниковской Пустыни (Тейковский район). По данным пользователей, у всех въезжающих в область сотрудники ГИБДД спрашивают о цели визита и документы.

"С сегодняшнего дня на подъездных трассах региона развернуто девять контрольных пунктов, которые будут осуществлять проверку обоснованности въезда в регион иногородних граждан. Наличие дачного дома или проживающих в области родственников всем въезжающим придется удостоверить. Все основания, по которым гражданин может передвигаться по территории области, перечислены в указе губернатора. Если у человека этих оснований нет, то предусмотрена административная ответственность", - сказал Радостин.

По словам собеседника агентства, больших пробок на въезде в регион нет, сотрудники ГИБДД стараются оперативно проверять все автомобили. "На Калужском направлении, по моим сведениям, в пробке не более 20 машин. Если у человека есть документы, подтверждающие неотложность его визита в нашу область, проблем нет никаких, его тут же пропускают. Есть и те, кого сегодня, действительно, пришлось развернуть", - пояснил Радостин.

По данным пресс-службы правительства региона, ограничений на следование транзитного транспорта по территории области нет. При этом режим самоизоляции для въезжающих в Ивановскую область составляет 14 дней. В настоящий момент в Ивановской области официально зарегистрированы 327 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (за минувшие сутки поставлен 31 диагноз). Выздоровели 70 пациентов, умерло три человека.

 

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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