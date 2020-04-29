{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае всех прибывающих из других регионов будут отправлять в карантин

Ограничения не коснутся транзитных пассажиров, тех, кто пребывает в регион за получением медпомощи по соответствующему направлению, а также организованные группы сезонных, вахтовых рабочих

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения ввели в Хабаровском крае для нераспространения коронавирусной инфекции, обязав всех прибывающих из других регионов страны соблюдать двухнедельный карантин, говорится в опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации постановления регионального правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обязать граждан, пребывающих на территорию края внутренними авиарейсами из других субъектов РФ и не имеющих показаний к изоляции в изоляторе медицинской организации инфекционного профиля, обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия их изоляцию и медицинское наблюдение", - говорится в документе.

Отмечается, что жители края, за исключением тех, что зарегистрированы в ряде северных районов, могут находится дома, если условия позволяют им не контактировать с другими людьми. Жителей северных районов будут отправлять в обсерваторы в Хабаровске и в Хабаровском районе. В эти же обсерваторы будут направлять жителей других регионов страны за исключением соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области.

Согласно постановлению, на карантин не будут отправлять транзитных пассажиров, тех, кто пребывает в регион за получением медпомощи по соответствующему направлению, а также организованные группы сезонных, вахтовых рабочих. Режим изоляции последних должны обеспечивать работодатели.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции и "масочный" режим. Всего в крае зарегистрировано 498 случаев заболевания, коронавирусной инфекцией в том числе 57 человек выздоровели, пятеро скончались. В среду в регионе выявлен 31 новый случай заболевания.

 

Теги
РоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Людям кажется, что их не слушают". Педиатр Анна Левадная — о мифах про прививки
Редкая медицинская тема вызывает столько споров, как прививки. Кто прав: сторонники или противники вакцинации? Правда ли, что мы скоро будем делать прививки от всего подряд? От каких болезней нужно вакцинироваться в первую очередь и почему? Существуют ли противопоказания к вакцинации? На эти и другие вопросы ответила кандидат медицинских наук, педиатр и неонатолог Анна Левадная
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС