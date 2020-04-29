В Хабаровском крае всех прибывающих из других регионов будут отправлять в карантин

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения ввели в Хабаровском крае для нераспространения коронавирусной инфекции, обязав всех прибывающих из других регионов страны соблюдать двухнедельный карантин, говорится в опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации постановления регионального правительства.

"Обязать граждан, пребывающих на территорию края внутренними авиарейсами из других субъектов РФ и не имеющих показаний к изоляции в изоляторе медицинской организации инфекционного профиля, обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия их изоляцию и медицинское наблюдение", - говорится в документе.

Отмечается, что жители края, за исключением тех, что зарегистрированы в ряде северных районов, могут находится дома, если условия позволяют им не контактировать с другими людьми. Жителей северных районов будут отправлять в обсерваторы в Хабаровске и в Хабаровском районе. В эти же обсерваторы будут направлять жителей других регионов страны за исключением соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области.

Согласно постановлению, на карантин не будут отправлять транзитных пассажиров, тех, кто пребывает в регион за получением медпомощи по соответствующему направлению, а также организованные группы сезонных, вахтовых рабочих. Режим изоляции последних должны обеспечивать работодатели.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции и "масочный" режим. Всего в крае зарегистрировано 498 случаев заболевания, коронавирусной инфекцией в том числе 57 человек выздоровели, пятеро скончались. В среду в регионе выявлен 31 новый случай заболевания.