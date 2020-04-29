Москалькова: Евразийский альянс омбудсменов выступает в защиту истории от фальсификации

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отметила, что альянс выступает в защиту истории от фальсификации.

"Занимая жесткую позицию по данному вопросу мы, члены Евразийского альянса омбудсменов, выступаем за международное гуманитарное строительство <…> Защищая историческое прошлое от фальсификаций, мы ставим заслон нарушению права человека на историческую память, мировоззренческую основу современной системы защиты прав человека", - сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что без осмысления итогов Второй мировой войны "не было бы современной международной системы защиты прав человека". "Однако мы становимся свидетелями настойчивых, системных попыток пересмотреть не столько политические, сколько мировоззренческие итоги Второй мировой войны, попытки исказить историческую правду. И это несет угрозу миру и правам человека", - отметила уполномоченный.

Во встрече, которая проходит в формате видеоконференции, участвуют главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.