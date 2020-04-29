Песков заявил, что назвать дату окончания пандемии коронавируса в России невозможно

"Людям кажется, что их не слушают". Педиатр Анна Левадная — о мифах про прививки

Редкая медицинская тема вызывает столько споров, как прививки. Кто прав: сторонники или противники вакцинации? Правда ли, что мы скоро будем делать прививки от всего подряд? От каких болезней нужно вакцинироваться в первую очередь и почему? Существуют ли противопоказания к вакцинации? На эти и другие вопросы ответила кандидат медицинских наук, педиатр и неонатолог Анна Левадная

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