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Пандемия коронавируса нового типа

Песков заявил, что назвать дату окончания пандемии коронавируса в России невозможно

Таким образом представитель Кремля прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в России в начале августа

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - заявил в среду журналистам представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в РФ в начале августа. Он рекомендовал обращаться к ученым из Сингапура за разъяснениями.

 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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