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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: с фейками нужно бороться, но не ограничивать объективную информацию

Представитель Кремля также признался, что ему неизвестно о случае ограничения Роскомнадзором доступа к сайту Vademecum
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Распространение фейков о коронавирусе должно пресекаться, но при этом не должна ограничиваться квалифицированная информация, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, нужно решительно бороться с разными фейками, решительно бороться с преднамеренным распространением информации, которая способна вредить ситуации, вредить здоровью людей, которые распространяют лживую информацию о действиях властей", - заявил в среду журналистам представитель Кремля. При этом он подчеркнул: "Это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную, это очень важно".

Песков признался, что ему неизвестно о случае ограничения Роскомнадзором доступа к сайту Vademecum.

"Нам, к сожалению, ничего неизвестно об этом случае", - сказал он, посоветовав обращаться в Роскомнадзор за пояснениями. При этом представитель Кремля считает, что "очень важна правоприменительная практика", касающаяся предотвращения распространения фейков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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