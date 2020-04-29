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Пандемия коронавируса нового типа

Прибывающие в Крым на майские праздники из других регионов будут помещаться в обсерватор

В Минтуризма республики назвали такие ограничения вынужденной мерой

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Прибывающие в Республику Крым на майские праздники из других регионов России, у которых нет собственности и крымской регистрации, будут помещаться в обсерватор, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"С целью ограничить приезд на 12 выходных дней в мае приняли решение и сегодня будет указ выпущен о том, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, собственности, апартаментов или квартиры, будут помещены в обсерватор на две недели. Это мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию. Будет также ограничено посещение лесов и так далее", - сказал он в среду на заседании оперативного штаба по недопущению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

В Минтуризма Крыма назвали такие ограничения для приезжающих в республику вынужденной мерой, необходимой для скорейшего возобновления деятельности туристической и других отраслей. "Все наши сограждане должны понимать, что если вы собираетесь в Крым, то должны будете провести две недели карантина в обсерваторе. Необходимость этого решения продиктована ситуацией распространения инфекции. Для Крыма это вынужденная мера, которая должна не только не допустить вспышки заболевания, но и позволит надеяться на скорейшее восстановление санаторно-курортной и туристической деятельности. Также сейчас очень важны меры самоизоляции, социального дистацирования и мер профилактики самих крымчан и тех приезжих, кто уже находится в Крыму", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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