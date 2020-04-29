В Черняховске с почестями похоронят бойца, погибшего при штурме Истербурга в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Бойца Красной армии, погибшего при штурме Истербурга (ныне Черняховск) в январе 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советских войск, перезахоронят с воинскими почестями на Интернациональном военном кладбище в городе Черняховске Калининградской области 8 мая. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель начальника управления культуры муниципалитета Игорь Ерофеев.

Останки советского бойца были обнаружены поисковиками в середине апреля в 12 км от Черняховска в окопе на линии обороны фашистских войск. Его имя пока не установлено.

"Церемония состоится 8 мая на Интернациональном воинском кладбище на улице Курчатова. Конечно, в связи с пандемией, мы не стали приглашать ветеранов, не будет школьников, представителей общественных объединений. Будет ограниченное количество людей и военные - салютная группа и почетный караул", - рассказал Ерофеев, добавив, что в церемонии захоронения примут также представители городских и областных властей.

Сейчас точно установлено, что погибший - боец Красной армии. Поисковая команда нашла его останки в немецком окопе, найдена его каска, автомат ППШ, два магазина для патронов к нему, пуговицы от гимнастерки, два пробитых осколками котелка. На крышке одного из них выцарапаны инициалы ГГН, возможно это инициалы погибшего бойца, рассказал собеседник агентства. "Сейчас мы по этой находке пытаемся найти бойца в списках пропавших без вести того батальона, который наступал в этой полосе", - добавил он.

Ориентировочно, красноармеец погиб в ночном бою 19-20 января 1945 года. Предположительно, он служил в 16-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, которая с мая 1944 года входила в состав третьего Белорусского фронта. "Боец был найден на дне окопа немецкой оборонительной линии. Там были найдены стрелянные немецкие гильзы, штык-нож от винтовки Маузера. Боец, вероятно, упал сверху, возможно после взрыва", - рассказал собеседник, уточнив, что скорее всего погибший считался пропавшим без вести.

В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2 и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. Истербург (ныне Черняховск) был взят войсками 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского ночным штурмом 22 января 1945 года, который длился на протяжении суток. Город назван в честь командующего фронтом.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.